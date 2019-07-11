تمديد وقت العمل باللجان الطبية المسائية ساعة واحدة

(المستقلة).. قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية تمديد أوقات الدوام الرسمي للجان الطبية المسائية في بغداد والمحافظات كافة ويكون من الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة مساءً لفحص اكبر عدد من المراجعين.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي قررت الدائرة تمديد العمل في اللجان الطبية المسائية لفحص السياقة والتعيين ساعة واحدة نظراً للزخم الحاصل بأعداد المراجعين وسيكون الدوام من الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة مساءاً بدلاً من الساعة السابعة.

وأوضح أن الهدف من ذلك فحص اكبر عدد من المراجعين وعدم تأجيلهم إلى اليوم التالي مما يقل من الزخم ويسهل حصول المراجعين على الفحص بشكل أكثر سلاسة ودون تلكؤ.