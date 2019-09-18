تمديد مهمة القوات الألمانية لمكافحة “داعش” في العراق

(المستقلة)… وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء على تمديد مهمة القوات الألمانية لمكافحة “داعش”.

وأعطى المجلس الضوء الأخضر لتجديد تفويض مهمة العراق ومهمة التحالف الدولي لمكافحة “داعش”.

وبناء على القرار، سيُجرى تمديد نشر طائرات استطلاع ألمانية من طراز “تورنادو” في الأردن واستخدام طائرات تزود بالوقود في إطار مهمة مكافحة “داعش”حتى 31 آذار/مارس المقبل، بينما سيُجرى تمديد مهمة تدريب القوات الألمانية لقوات الأمن في العراق لمدة عام. وينص التفويض في هذه المهمة على حد أقصى للمشاركة بـ700 جندي.

وجاء في نص التفويض، أنه يتعين حتى الآن ضمان الحيلولة دون صعو داعش، وأضاف: “أي شيء خلاف ذلك ينذر بالانزلاق مجددا إلى أوضاع غير آمنة ومضطربة ذات آثار سلبية على المنطقة بأكملها”.

ويتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) على التمديد حتى يصبح ساري المفعول.

وفي أول الأمر كان يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بإنهاء مهمة طائرات الاستطلاع بحلول 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل، وهو موعد انتهاء التفويض الممنوح من البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن داعش حاليًا مهزوم عسكريًا، إلا أنه يشكل شبكات جديدة في الخفاء.(النهاية)