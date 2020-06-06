تمديد مهلة إرسال الأعمال الى مهرجان دولي “دقيقة من الحجر” للأفلام القصيرة

(المستقلة)/منصور جهانی/.. أعلنت إدارة مهرجان دولي “دقيقة من الحجر” للأفلام القصيرة في ايران تمديد مهلة تقديم الأعمال الى المهرجان حتى 20 يونيو 2020.

و، قال غلام حسين شاه علي مدير مهرجان دولي “دقيقة من الحجر” One Minute Quarantine للأفلام القصيرة المأخوذة بالجوّال: نتيجة لترحيب الفنانين الشباب وصانعي الأفلام من المهرجان، تم تمديد الموعد النهائي لاستلام الأعمال حتى 20 حزيران/يونيو 2020.

وأوضح شاه علي: يهدف المهرجان إلى تبادل تجارب شعوب العالم خلال فترة الحجر الصحي لمحاربة فيروس كوفيد 19، لالتقاط الحلو والمر والحنين والبطالة والفرح والأمل وحتى الموت من إطار كاميراتهم خلال هذه الأزمة العالمية. ويتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك: 1. الحجر/الحياة/الحب/الدين، 2. الحجر/العائلة/ الأطفال/مساعدة الفقراء/مساعدة الآخرين، 3. الحجر/النفس/العنف المنزلي/التجربة النهائية/ معرفة الذات، 4. الحجر/الأمراض الكامنة/المسنين و 5. القسم الخاص/ غير الملتزمين بالحجر

وأشار الى: إن جوائز المهرجان في أقسام المحترفين والهواة والعالمية تتراوح من 20 مليون ريال إلى 5 ملايين ريال و 400 إلى 250 دولار في القسم الدولي.

وينطلق مهرجان دولي “دقيقة من الحجر الصحي” للأفلام القصيرة بإدارة “غلامحسين شاه علي” في برج ميلاد بالعاصمة طهران وبدعم من القسم الاجتماعي والثقافي في بلدية طهران، وينعقد المهرجان بشكل غير حضوري تجنباً لجائحة كورونا.