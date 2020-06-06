تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع ابتداءً من غد الأحد

( المستقلة)…. أفاد مصدر مطلع بأنه تقرر تمديد حظر التجوال الشامل في البلاد أسبوعاً آخر لاحتواء الإصابات المتزايدة بكورونا.

وقال المصدر لل( المستقلة) اليوم السبت إن ” اللجنة العليا للصحة والسلامة برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قررت تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع كامل ابتداءً من يوم غد الأحد”.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 33 وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع مجمل الوفيات إلى 318 والإصابات إلى 11 ألفاً و98.

وعادت الحكومة العراقية لفرض حظر التجوال الشامل خلال عطلة عيد الفطر لمدة أسبوع عقب تزايد وتيرة الإصابات بكورونا في الأسابيع الأخيرة، ومن ثم مددت الحظر أسبوعاً آخر ينتهي غداً الأحد.

وفرض العراق حظر التجوال لأول مرة في 17 آذار/مارس الماضي، قبل أن يخفف قيوده في 21 نيسان/أبريل الماضي حيث سمح بتجوال السكان خلال ساعات النهار عدا يومي الجمعة والسبت كان فيهما الحظر شاملاً.( النهاية)