تمديد حظر التجوال في ميسان.. وتحديدالسبت لرجوع العالقين في المحافظات الأخرى

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. ناقشن خلية الازمة في محافظة ميسان في اجتماعها اليوم الخميس، الوضع الحالي واتخذ العديد من القرارات الاحترازية والوقائية التي من شأنها تساعد على مواجهة انتشار فايروس كورونا.

وقررت الاجتماع، حسب بيان عن مكتب المحافظ، تمديد فرض حظر التجوال استنادا لقرار خلية الأزمة المركزية واستمرار تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة لغاية يوم السبت الموافق 11/4/2020 الساعة (الثانية عشر ليلاً) والتأكيد على التشديد في مسك مداخل المحافظة الرئيسية.

وأضاف تم استثناء (الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين، والمستشفيات ،ووسائل الإعلام المرخصة، وحركة صهاريج المشتقات النفطية، وعجلات اسطوانات الغاز (المجازين رسمياً) ،والصيدليات العاملة في المناطق السكنية، وحركة البضائع والمواد الغذائية، والعجلات الخاصة بنقل الموظفين العاملين في الحقول النفطية المرخصة، وفرق الصيانة التابعة لشركات الاتصالات، اضافة الى كل من صدر له استثناء رسمي بموجب موافقة من خلية الأزمة.

وأعلن البيان عن تحديد يوم السبت المقبل الموافق 4-4-2020 لرجوع أبناء المحافظة العالقين في المحافظات الأخرى، على أن يكون ذلك من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.

وأكد البيان ضرورة الالتزام بتحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات بمبلغ (٢٠٠٠) دينار ومحاسبة المولدات التي تخالف ذلك ، داعيا الى استمرار تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا. مع الاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة.

ولفت الى استمرار دائرة صحة ميسان بحملات المسح الشامل والتوسعة الميدانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ،واستمرار عمل المصارف الحكومية والأهلية في المحافظة .

وشدد البيان على الاستمرار بمتابعة أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضر التي تباع إلى المواطنين والاستمرار بتوزيع السلة الغذائية والصحية على العوائل المتعففة.

وجدد مناشدته الحكومة الاتحادية بدعم وإسناد خلية الأزمة في ميسان بتخصص مالي لمواجهة هذا الوباء الخطير .