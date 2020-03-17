تمديد تعطيل الدوام وحظر التجوال في ذي قار الى الثلاثاء المقبل

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر ، اليوم الثلاثاء ، عن تمديد قرار تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل ، حسب قرار خلية الازمة المركزية الخاص بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وقال العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” تعطيل الدوام الرسمي يشمل كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية ، فيما يكون عمل الدوائر الخدمية والصحية والامنية بنسبة 50% ، وان استمرار هذه الاجراءات تساهم في تقليل حالات الاصابة بكورونا ، وسرعة التعامل مع المشتبه باصابته بالفيروس “.

ودعا العمر الى ” ضرورة التزام الجميع بقرارات خلية الازمة والتعامل معها بجدية حفاظا على الصحة العامة “.

واكد ” استمرار الاجراءات الامنية في متابعة تنفيذ القرارات ، ومتابعة الجهات الاقتصادية والامنية للاسواق التجارية لضمان عدم التلاعب باسعار المواد الغذائية ومحاسبة المخالفين “.