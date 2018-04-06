تمثال يثير الجدل في الجزائر

(المستقلة)..أثار تمثال لامرأة عارية موجود أمام المسجد العتيق في منطقة سطيف بالجزائر غضب المصلين الذين طالبوا بنقله إلى المتحف بدلًا من وضعه أمام الجامع.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية في الجزائر عاد الجدل مجددا حول تمثال “عين الفوارة”، والذي يمثل جسد امرأة نصف عارية، بعدما ناقش البرلمان الجزائري هذه المسألة، بناء على طلب نائبة بنقله إلى أحد المتاحف وعدم تركه أمام الناس في الشارع، لأنه يعرض مفاتن المرأة بشكل يجعل البعض يخجل من النظر إليه، الأمر الذي دفع وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي إلى الرد عليها بأن من يطرحون مثل هذه النوعية من الأسئلة هم الذين يجب وضعهم بالمتحف!

وتعرض تمثال المرأة الجميلة لمحاولتي تخريب، الأولى في 22 نيسان/ أبريل عام 1997، حيث أقدمت مجموعة على تفجير التمثال، باستخدام قنبلة وضعت بإسفله وحطمته إلى أجزاءِ كثيرة، وهي عملية أثارت غضباً عارماً بالمدينة، ودفع الأمر السلطات المحلية إلى ترميمه في أقل من 24 ساعة فقط

أما محاولة التخريب الثاني، فكانت في 18 كانون الاول/ديسمبر 2017، حيث قام رجل لقب بـ”أبي مطرقة” بتخريب التمثال بعد أن فشل الناس بمنعه، في حادثة اشتهرت إعلاميًا، وذكرت تقارير صحفية بأن الجزائريين استنكروا الفعل معتبرينه مساسًا بهويتهم وتاريخهم لتحفة فنية تقام تحتها أفراح المدينة.

التمثال هو من أعمال النحات الفرنسي الإيطالي الأصل “فرنسيس سان فيدال”، أنجزه في باريس سنة 1898، ثم نقل إلى سطيف في 1899، أي بعد 69 سنة من بدء احتلال فرنسا للجزائر، ويخبر البعض أن الفرنسيين وضعوا التمثال في هذا المكان لمضايقة المصلين المترددين على المسجد.