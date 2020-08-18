تمثال لسيلفا على بوابة ملعب الاتحاد

(المستقلة).. اعلن نادي مانشستر سيتي الانكليزي انه سيضع تمثالا للاعب الوسط الإسباني ديفيد سيلفا خارج ملعب الاتحاد تكريما لمسيرته العامرة بالألقاب مع النادي والتي استمرت عشرة مواسم.

وخاض سيلفا آخر مبارياته مع سيتي في الهزيمة 3-1 أمام أولمبيك ليون في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سيتي على الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات وبكأس الاتحاد مرتين وبكأس الرابطة خمس مرات منذ الانتقال من بلنسية في 2010.

وسجل سيلفا 60 هدفا في 309 مباريات بالدوري الممتاز كما مثل سيتي في 70 مباراة أوروبية وهو رقم قياسي للنادي.

وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي “ديفيد لاعب استثنائي وقائد يتحلى بالهدوء والحكمة ألهم جميع من حوله.

“ترك بصمة مع الفريق ومع النادي وصنع تاريخا في الدوري الممتاز.

“لعب دورا بارزا في فلسفة كرة القدم الجميلة التي نشاهدها اليوم. كان من ضمن المؤسسين لها”.

وكان المدافع البلجيكي فينسن كومباني الذي قضى 11 عاما في سيتي حصل على تكريم مماثل حين غادر النادي العام الماضي.

وسيتم الكشف عن التمثالين في احتفال العام المقبل.