تمتع الآن ..زيارات افتراضية لأجمل الأماكن السياحية في العالم

(المستقلة)..يبدو أن التكنولوجيا كانت تتحضر لوقت مثل هذا عندما يجبرنا فيروس مسجد على الإغلاق العام في عدد من دول العالم، والجزئي في عدد آخر منها، وحظرنا بين 4 جدران، لكن التكنولوجيا خلقت بابًا افتراضيًا على العالم من خلف الجدران.

في حين أحبطت كل مخططاتك السياحية للعام الحالي بسبب فيروس كورونا، فيمكنك الحصول على «تصبيرة» بجولات افتراضية ثلاثية الأبعاد معززة بالمعلومات التوثيقية لعدد من أبرز المواقع الأثرية والترفيهية حول العالم، من هنا:

تاج محل

هو ضريح رائع الصنع، أنيق العمارة من الرخام الأبيض يوجد بأكرة بأوتار برادش بالهند. شيده الملك شاه جهان الإمبراطور المغولي (1630 – 1648) ليضم رفات زوجته ممتاز محل الزوجة الثالثة وتعرف بممتاز محل والتي تدله في عشقها تخليدا لذكراها. وكلمة تاج محل معرفة عن الاسم الذي كانت تحمله الأميرة، وهو ممتاز محل. وضع تصميمه المهندس المعروف بعيسى شيرازي وأمان الله خان شيرازي. شُيِّدَ بالمرمر الأبيض المجلوب من جدهابور على مصطبة يغطى سطحها بالمرمر الأبيض، وأقيمت عند كل زاوية من زوايا المصطبة مئذنة متناسقة الأجزاء ارتفاعها 37 م. يحيط بدائر كل منها ثلاث شرفات، وفي وسط المصطبة يرتفع الضريح في شكل رباعي، وتشغل الجزء الأوسط من البناية القبة الرئيسية، وقطرها 17 م. وارتفاعها 22.5 م. ولكل من واجهات البناية الأربع مدخل عال مغطى بعقد، وتحت القبة الكبرى التي تعلو وسط البناية ضريح الأميرة، وإلى جانبه ضريح زوجها، وكلاهما مزخرف بالنقوش الكتابية. ويعتبر من أجمل نماذج طراز العمارة الإسلامي حيث يعرف على نطاق واسع بأنه “جوهرة الفن الإسلامي في الهند وإحدى الروائع الخالدة في العالم”.

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جورجيا أكواريوم

هو أكبر حوض مائي في العالم ويأوي أكثر من 100 ألف من مختلف أنواع مخلوقات البحر، ويقع حوض جورجيا في وسط مدينة اتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، على الجانب المقابل لحديقة سينتينيال أوليمبيك، بجوار عالم كوكاكولا وستوديوهات سي أن أن ترافل، وهي مفتوحة 365 يوما في السنة، ويمكن شراء التذاكر مسبقا على الانترنت مع مجموعة متنوعة من الخيارات.

افتتح الحوض في نوفمبر من عام 2005، بتمويل قدره 250 مليون من بيرنارد ماركوس المؤسس المشارك في الشركة الأمريكية العملاقة هوم ديبوت والمتخصصة في بيع أدوات ومنتجات وخدمات البناء.

قصر باكنغهام

هو المقر الرسمي لملوك بريطانيا. يقع في لندن، ويعتبر مكاناً لجل الأحداث المتصلة بالعائلة البريطانية المالكة، ومكاناً لانعقاد العديد من الإجتماعات وزيارات قادة الدول، إضافة لكونه نقطة جذب سياحية رئيسية.

يعتبر القصر مزار جذب سياحي ونقطة محورية للشعب البريطاني في لحظات الفرح والأزمات والمتاعب، من هناك أيضا تصدر جل التصريحات الصحفية التابعة للمكاتب الملكية.

يبلغ طول واجهة القصر 108 متراً ويبلغ عمقه 120 متراً (بما في ذلك الساحة المربعة المركزية) وارتفاعه 24 متراً، يوجد بالقصر 775 غرفة، تشتمل على 19 غرفة دولة، و52 غرفة ملكية وغرف للضيوف، و188 غرفة للموظفين، و92 مكتباً، و78 حماماً.

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تمثال المسيح المخلص

هو تمثال ضخم على طراز فن “آرت ديكو” للسيد يسوع المسيح بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. يعد التمثال رمزاً للمدينة وأيقونة لها، ويعدّ أيضاً أيضاً رمزاً للبرازيل كلها وللمسيحية في العالم أجمع. يبلغ ارتفاع التمثال 38 متراً، ويزن 1000 طناً ويقع على قمة جبل كوركوفادو. صمّم التمثال الفنان البرازيلي هيتور دي سيلفا كوستا، وقام بتنفيذه النحات الفرنسي باول لاندويسكي. يشرف التمثال على الحديقة القومية لغابة تيجوكا الأكبر في العالم، مطلاً على ريو دي جانيرو، ويعد واحداً من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وهو مصنوع من الكونكريت والحجر الاملس.

قاعدة التمثال تحتوي على كنيسة رومانية كاثوليكية حيث تعقد فيها الأعراس والعماد وكثير من المناسبات الدينية ويشرف التمثال على منتزه وحديقة وطنية هي الأكبر في العالم.

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أهرامات الجيزة

بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق. م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنكاورع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة. فقد بدأت بحفرة صغيرة تحولت إلى حجرة تحت الأرض ثم إلى عدة غرف تعلوها مصطبة. وبعد ذلك تطورت لتأخذ شكل الهرم المدرج على يد المهندس ايمحوتب وزير الفرعون والملك زوسر في الأسرة الثالثة. وتلا ذلك محاولتان للملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة لبناء شكل هرمي كامل، ولكن ظَهْر الهرمين غير سليمين الشكل.،وهما يقعان في دهشور أحدهما مفلطح القاعدة والآخر اتخذ شكلاً أصغر يقارب نصف حجم الأوّل، واستطاع المهندس هميونو مهندس الملك خوفو أن ينجز الشكل الهرميّ المثالى وقام بتشييد هرم خوفو بالجيزة على مساحة 13 فدانًا وتبع ذلك هرما خفرع ومنقرع.