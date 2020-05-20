تماثل 8 إصابات للشفاء في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية صحة ميسان، عصر الأربعاء، عن تماثل ٨حالات للشفاء من كورونا في ميسان .

وقالت المديرية في بيان ان نتائج تحليل ثمانية مصابين بفايروس كورونا المستجد كانت سالبة،مؤكدةً انها أجرت لهم فحصين متتاليين تفصل بينهما فترة زمنية محددة.

وأوضح البيان انه سوف يتم اخراجهم من ردهة العزل ليستكملوا بقية الاجراءات الوقائية ،منوهاً الى انه بهذا يصل عدد المتشافين من هذا المرض في المحافظة الى ٢٨ حالة شفاء.

وجدد البيان ضرورة التزام المواطنين بقرارات خلية الأزمة وضرورة التباعد الاجتماعى والالتزام والارشادات الصحية حفاظا على صحة الجميع ..