تماثل ٤مصابين في ميسان للشفاء ومغادرتهم المستشفى 

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، مساء الأحد، عن تماثل اربعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا في ميسان للشفاء.

واكد مدير اعلام الدائرة محمد الكناني لـ(المستقلة) ” أن المصابين الأربعة قد غادروا ردهة الحميات في مستشفى الشهيد الصدر الى بيوتهم ”

وقال الكناني ” تم أخضاع المصابين خلال الفترة الماضية الى بروتوكول العلاج الذي اعتمد وتم إقراره من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة” .

ودعا المواطنين الى الالتزام بتعليمات الوزارة وخلية وضرورة التقيد بشروط الحماية والتباعد الاجتماعي ومراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور باي اعراض مشابهة”

ونوه الكناني إلى ضرورة التعاون مع الفرق الصحية العاملة على مواجهة فايروس كورونا “