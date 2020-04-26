تماثل مصاب من بابل للشفاء ومغادرته ردهة حميات كربلاء

(المستقلة)/ علي النصر الله/ .. أعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء الاحد، عن مغادرة المصاب بفايروس كورونا من محافظة بابل بعد شفائه في ردهة الحياة في المحافظة .

وقال اعلام الصحة في تصريح لــــ( المستقلة ) إن “المصاب من محافظة بابل والبالغ من العمر 75 عاما والذي راجع مدينة الحسين الطبية في كربلاء تماثل الشفاء ومغادرته ردهة الحميات “.

وأضاف إن “كربلاء ولليوم الثاني لم تسجل أية اصابة بفايروس كورونا المستجد ، وإن دائرة الصحة أرسلت 65 عينة للفحص المختبري في بغداد ، والنتائج وردت سليمة وخالية من الفايروس “.