تماثل مصابين بكورونا في ذي قار للشفاء التام

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قالت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، ان ” مصابين اثنين بفيروس كورونا تماثلا للشفاء التام “.

وذكر بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مصابين شفيا من الفيروس احدهما رجل يبلغ من العمر 49 عاما من منطقة الثورة في الناصرية ، والاصابة الثانية التي شفيت لامرأة من سكنة منطفة الاسكان الصناعي في الناصرية تبلغ من العمر 50 عاما “.

واشار الى ان ” نتائج الفحص المختبري في العاصمة بغداد اكد شفاء الحالتين من فيروس كورونا “.

ولفت البيان الى ان ” عدد الذين اكتسبوا الشفاء التام وصل الى 15 حالة شفاء “.