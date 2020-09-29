تلفزيون الكويت يقطع بثه المعتاد ويذيع آيات من القرآن الكريم

المستقلة / تصدر إسم الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعدما تداول ناشطون أنباء عن وفاته، بينما لم تؤكد أو تنف السلطات في الإمارة الخليجية الأمر.

وتحت وسم #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح، تداول ناشطون تغريدات عبروا فيها عن آمالهم بأن تكون الأنباء المتداولة مجرد إشاعات.

وفي خضم ذلك نشر الكاتب والباحث البحريني المعروف، د.عبدالله المدني تغريدة، قال فيها إنها تلقى معلومات من مصدر موثوق بوفاة أمير الكويت فجر اليوم وأن الإعلان الرسمي سيصدر خلال ساعات.

ولقيت تغريدة المدني انتشار كبيرا بين رواد الموقع الذين تداولوها.

وفي 11 أيلول الجاري، نفى الديوان الأميري في الكويت أنباء متداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ( 91 عاما).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تأكيد وزير شؤون الديوان الأميري، علي جراح الصباح، أن الديوان على تواصل مستمر مع نائب رئيس الحرس الوطني الذي يرافق الأمير في رحلة علاجه إلى الولايات المتحدة، وأن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة وأنه يتلقى العلاج المقرر.

ومنذ 23 تموز، يمكث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبي بعد جراحة لحالة غير محددة خضع لها في الكويت.

وكان الصباح قام في 2019 برحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع، تخللها إلغاء لقاء مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسبب وضعه الصحي.

ويحكم الأمير الكويت، منذ كانون ثاني 2006، وعرف عنه العقلانية والحكمة الكبيرة في تعامله مع القضايا الاقليمية، إذ ضغط مرارا لاستخدام الدبلوماسية في حل المشاكل الاقليمية، واستضاف مؤتمرات رئيسية من أجل توفير المنح لصالح دول مزقتها الصراعات مثل العراق وسوريا.