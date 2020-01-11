تلاميذ ميسان يستعدون للدوام غداً وسط إجراءات أمنية مشددة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. تستعد إدارات المدارس الابتدائية في محافظة ميسان للدوام يوم غد الأحد، وتدارك ما تبقى من أيام النصف الاول من العام الدراسي الحالي ، وسط إجراءات أمنية تعهدت باتخاذها شرطة ميسان.

وقال مصدر في تربية ميسان ، ان القرار بأستئناف دوام المدارس اتخذ بعد ضغوط كبيرة واجهتها التربية من أولياء أمور التلاميذ وموافقة ساحات التظاهر على السماح بدوام المدارس الابتدائية دون سواها.

من جانبها استنفرت شرطة ميسان منتسبيها، واعدت خطة خاصة لتأمين الحماية للمدارس الابتدائية من أجل تأمين أجواء آمنة للتلاميذ والكوادر التربوية وحماية الممتلكات العامة.