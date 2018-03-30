تكليف وزارة النقل بإعادة النازحين العراقيين في تركيا

(المستقلة).. صادقت اللجنة العليا للنازحين على تكليف وزارة النقل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بنقل العوائل العراقية النازحة بمخيمات الإيواء في تركيا والراغبة بالعودة الى مناطق سكناهم الأصلية بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المعنية جاء ذلك.

وبحث الاجتماع الدوري للجنة برئاسة وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف دعم ملف النازحين المتبقين في مخيمات الإيواء، ودعم ملف الاستقرار للمناطق المحررة لضمان اعادة الأسر النازحة اليها

وقال الوزير اثناء الاجتماع ان ” عمل الوزارة واللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين مستمر بتقديم كافة الخدمات والمستلزمات الضرورية للنازحين في مخيمات الإيواء والعائدين للمناطق المحررة ، مشيرا الى ان الوزارة بالتنسيق مع القطعات الامنية والعسكرية والحكومات المحلية والوزارات الخدمية تعمل على اعادة الحياة الطبيعة للمناطق المحررة وتشجيع النازحين بالعودة لتلك المناطق “.

يذكر ان لجان الوزارة اعادت اكثر من اربعة الاف نازح من تركيا الى ارض الوطن منذ بداية هذا العام ، وان الوزارة مستمرة بعملها لاعادة كافة الاسر الراغبة بالعودة الى ارض الوطن وعلى نفقتها الخاصة .