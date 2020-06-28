تكليف ناظم الوائلي بمهام مدير عام صحة ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اصدر محافظ ذي قار ورئيس خلية الازمة ناظم الوائلي ، امرا اداريا بتكليف الدكتور حسين الكنزاوي بمهام مدير عام دائرة صحة المحافظة .

وحسب كتاب صادر عن الوائلي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان مدير عام صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري منح اجازة اعتيادية لمدة 28 يوما بناء على طلب تقدمه به لسوء حالته الصحية ، وتكليف الدكتور حسين الكنزاوي مديرا عاما للدائرة .

واشار الكتاب الى تخويل المدير الجديد كافة الصلاحيات الخاصة بالمدير العام ، بالاضافة الى عمله مديرا لمركز الناصرية للقلب .