تكليف العميد ناصر لطيف قائدا لشرطة ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اصدر وزير الداخلية امرا اداريا بتكليف العميد ناصر لطيف جميل قائدا لشرطة محافظة ذي قار خلفا للواء ريسان الابراهيمي .

وذكر مصدر مطلع ان ” قائد شرطة ذي قار الجديد سيباشر مهام عمله ابتداءً من يوم غد الاربعاء “.

واشار المصدر الى ان ” اللواء ريسان الابراهيمي نقل الى ملاك وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي “.

يذكر ان العميد ناصر لطيف جميل هو خامس ضابط يكلف بقيادة شرطة ذي قار منذ انطلاق الاحتجاجات في المحافظة في شهر تشرين الاول الماضي .