تكريم كوبي براينت في حفل الاوسكار

(المستقلة)..سيكرم حفل توزيع جوائز الأوسكار، أسطورة كرة السلة الأميركي الراحل، كوبي براينت، الذي توفي الأحد الماضي، بحادث تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا، إلى جانب ابنته جيانا و4 آخرين.

ويتضمن حفل الأوسكار، فقرة لتكريم كافة مشاهير الفن والترفيه، الذين رحلوا في العام الماضي، لكن لم تحدد أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بعد، ما إذا كان كوبي براينت سيتم ضمه إلى هذه الفقرة، أم سيخصص له فقرة مستقلة، بحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

المصدر: سبوتنيك عربي