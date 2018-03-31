تكريم زين عوض سفيرة للفن والابداع

المستقلة – القاهرة – عمان – وليد الرمالي

برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، وتحت شعار “المرأة ريادة وقيادة” في “المؤتمر الدولي الأول للمرأة”، كرّم المجلس البريطاني لتدريب والاستشارات في المملكة الأردنية الهاشمية، الفنانة الأردنية زين عوض بلقب “سفيرة الفن والابداع”، ضمن حفل كبير ضم ضيوف من الشخصيات الإجتماعية والإعلامية العربية من الكويت والسعودية، فلسطين، سوريا، السودان والمغرب، ونظمه مؤسسة إطعام للتنمية والتدريب.

وأعربت زين عوض عن سعادتها بهذا التكريم وما قُدم اليها فيه من إهتمام بالغ في فنها ودورها الهام والإيجابي عبر وسائل التواصل الإجتماعي العربي، مؤكدة أن نشاطاتها المختلفة في وسائل الإعلام نابع من محبة خالصة لما تقدمه من أعمال ونشاطات تهم الجمهور الأردني والعربي بشكل عام، خاطبت فيها قضايا إجتماعية مختلفة، مثل تأليفها لمجموعة من أغاني الاطفال في البوم “بكرا العيد” و “بعيدك يا ماما” و”بم تاتا” وأغاني أخرى وظّفتها للأعمال الإنسانية مثل أغنية لحملة “الزاهايمر” و “نظرة هالعيون”.

وقامت زين عوض خلال الإحتفالية وبعد إهدائها التكريم الهام في مشوارها الفني، بتقديم مجموعة من أغنياتها أمام الحضور الكبير، وسط تفاعل متميز منهم، شاكرة الجميع على هذا التكريم الرائع القادم من جهات رسمية هامة على مستوى الأردن والعالم.