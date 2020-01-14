تكريم الاديب “حبيب الصايغ” من قبل مهرجان الجبل الثقافي بالفجيرة

المستقلة/ منى شعلان / أعلن مهرجان الجبل الثقافي والذي تنظمه جمعية الفجيرة الإجتماعية أن الأديب الراحل حبيب الصايغ هو الشخصية المكرمة في الدورة الثانية من المهرجان المقرر إقامته خلال يومي 16 و17 يناير الجاري، تحت شعار “حوار الطبيعة والإنسان”.

وقال خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية: “يأتي اختيار الأديب الكبير حبيب الصايغ “الشخصية المكرمة” في الدورة الجديدة للمهرجان، وفاءا وتكريما لذكراه، واحتفاء بما أثرى به الأدب والثقافة والصحافة العربية من فكرٍ وشعر على المستويين المحلي والعربي”.

وأوضحت سليمة المزروعي مديرة المهرجان، أن حفل تكريم الراحل حبيب الصايغ يتضمن ورقة عمل يقدمها المفكر الإماراتي الدكتور يوسف الحسن، تتناول حياة الراحل وسيرته وانجازاته الأدبية والثقافية، إضافة إلى قراءة مجموعة من قصائد الصايغ بصوت الشاعرة الهنوف محمد رئيسة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

وأشارت المزورعي إلى أن أنشطة المهرجان ستكون بطابع متجدد، يشارك فيها نخبة من الأدباء والشعراء والفنانين العرب والأجانب،كما أن المهرجان يستضيف العمل المسرحي “صدأ” لمسرح دبا الفجيرة، وهو من تأليف أحمد عبدالله راشد وإخراج إبراهيم القحومي ويشارك في التمثيل أيمن الخديم وعبدالله على الخديم، لافتةً إلى أن المهرجان سيختتم فعالياته بحفل غنائي يحييه الفنان الإماراتي هزاع الظنحاني.