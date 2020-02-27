تكرار الشكاوى يجبر الفيفا على مراجعة جدول المباريات الدولية

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مراجعة جدول المباريات الدولية، الذي يؤثر على مواعيد المسابقات والبطولات الكبرى، وذلك بعد تكرار الشكاوى من عدة مدربين بسبب ضغط المباريات.

مراجعة المواعيد:

وقال الفيفا في بيان رسمي: «جدول المباريات الدولية يلعب دوراً محورياً في تطور ونمو كرة القدم في أنحاء العالم وعلى كل المستويات، رؤية الاتحاد بين عامي 2020 و2030 ترتكز على جعل اللعبة أكثر انتشارا».

وأضاف بيان الفيفا: «لهذا السبب يجب مناقشة النظام الحالي بشكل نهائي مع جميع الأطراف المعنية، ومراجعته وفقاً لاحتياجاتهم في جهد جماعي لضمان اتباع أفضل الأساليب العالمية».

وتعد مراجعة مواعيد المباريات الدولية واحدة من 11 هدفا للويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، خلال السنوات الـ3 المقبلة.

مدربو الدوري الإنجليزي الأكثر شكوى:

الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أبدى استياءه في أكثر من مناسبة من ضغط المباريات الواقع على لاعبي فريقه بمشاركتهم في عدة مسابقات محلية وقارية، فضلا عن ارتباطاتهم مع منتخبات بلادهم في القارات المختلفة.

كذلك يعد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، من المعترضين أيضا على كثرة المنافسات وضغط المباريات، وهو ما أكده بتصريحاته في أكثر من مناسبة.

وبجانب جوارديولا وكلوب، أظهر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام حاليا، وتشيلسي ومانشستر يونايتد سابقا، امتعاضه في أكثر من مناسبة على ضغط المباريات.

يذكر أن أغلب الاعتراضات تأتي من مدربي الأندية الإنجليزي بسبب وجود بطولة إضافية غير موجودة في أغلب الدول، هي كأس رابطة الدوري، والتي تتسبب في زيادة عبء المباريات على الأندية.

يذكر أن ليفربول اضطر لمواجهة أستون فيلا في ربع نهائي كأس الرابطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بفريق الشباب، نظرا لوجود الفريق الأول حينها في قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وخسر شباب ليفربول بخماسية دون رد أمام أستون فيلا، يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، فيما حقق الفريق الأول لقب مونديال الأندية بعدها بـ4 أيام على حساب فلامنجو البرازيلي.