تقنية G5 ترفع من شعبية ألعاب الهواتف الذكية

(المستقلة)..يجلب معرض طوكيو الضخم للألعاب الالكترونية وألعاب الفيديو المولعين من مختلف الأصقاع. ويشارك في المعرض الذي يفتتح نهاية الأسبوع محترفون وتجار ليطلعوا على منتوجات 655 شركة من مختلف أنحاء العالم. ويتوقع أن يبلغ عدد الزائرين 250 ألف زائر.

في أكبر معرض ألعاب في طوكيو يوجد 2417 جناحا، خصص لأكثر من 1520 لعبة. ومن بين أكبر المعروضات نجد “أيسبورن” من سلسلة مونستر هانتر لكابكوم، وتتعلق النسخة الجديدة بأرض جليدية يترك عليها اللاعبون لصيد وحوش تطلق مجددا.

وبالنسبة إلى لعبة “فاينال فانتيزي7” التي أطلقت أول مرة في أيلول/ سبتمبر 1997 فإنها ستخرج في حلة جديدة متوقعة في شهر آذار مارس المقبل.

اما “ديث ستريندينغ” لشركة كوجيما للانتاج فسوف تطلق للمولعين في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وبعيدا عن العاب ألواح المفاتيح (كونسول غيم)، هناك طلب متزايد على ألعاب الموبايل.

وبحسب المنظمين للمعرض فإن حوالي 30% من العناوين المعروضة هذه السنة مخصصة لأنظمة “أي أو أس” و”أندرويد”، وهو ما يؤكد الشعبية المتواصلة للالعاب الموجودة على الهواتف الذكية.

إحدى المعروضات الكبيرة في المعرض تعود لمشغل الهواتف الياباني “أن تي تي دوكومو”، والتي خصصت لتكنولوجيا جي5، الأحدث في عالم الانترنت، التي تبشر بالسرعة الكبيرة.

وسيكون لهذ التكنولوجيا بحسب المختصين تأثير كبير في مجال الصناعات الترفيهية، خاصة في ظل الاقبال المتزايد على العاب الموبايل.

وظهرت في المعرض كذلك تقنية “غيتبوكس” الخاصة بالهولوغرام، التي تخول التفاعل مع الجمهور. ويقول مختصون إن إمكانية العيش مع الشخص الذي تحبه ستصبح أكثر شيوعا في المستقبل، بفضل هذه التقنية، ولكن افتراضيا فقط.

المصدر: يورونيوز