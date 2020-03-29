تقنية ثورية لعلاج الصلع

المستقلة /طور علماء يابانيون تقنية جديدة للمساعدة في علاج الصلع عن طريق زرع خلايا شعر المريض مباشرة في فروة رأسه لتحفيز نمو الشعر من جديد.

تم تطوير التقنية من قبل فريق من أطباء الجلد من مستشفى جامعة طوكيو الطبية، بقيادة ريوجي تسوبوي، حيث اختبر الفريق التقنية على 50 رجلاً و15 امرأة تتراوح أعمارهم بين 33 و64 عاماً. ووجد العلماء أن متوسط كثافة الشعر ازداد بنسبة 8% في مناطق فروة الرأس التي خضعت لعمليات الزرع.

وتم إجراء الاختبار على مدار عام كامل، وشمل أيضاً مجموعة من الأشخاص الذين تم إعطاؤهم حقناً وهمية للمقارنة.

أخذ الفريق عينات صغيرة من خلايا من بصيلات الشعر على الجزء الخلفي من رأس الشخص، وتمت معالجة الخلايا وتنميتها بكميات أكبر في المختبر، ثم تم حقنها في الجزء العلوي من فروة الرأس.

وقام الفريق بفحص الأشخاص الذين خضعوا للتجارب بانتظام كل بضعة أشهر ووجدوا أن نمو الشعر الجديد يبدو أكثر نشاطاً بعد ستة أشهر من التجربة.

ووجد الباحثون أن زيادة كمية الخلايا المزروعة في فروة الرأس لا تسبب نمواً للشعر أكثر من الجرعات الصغيرة، كما لاحظوا بأن العلاج أكثر فاعلية مع الأشخاص الأكبر سناً، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.