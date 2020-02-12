تقنية الفيديو تغيب عن الجولة 14 من الدوري الكويتي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن اتحاد الكرة الكويتي لكرة القدم، أن تقنية تقنية حكم الفيديو “VAR” لن يتم تطبيقها في مواجهات الجولة 14 من الدوري المحلي.

وتنطلق الجولة 14 من الدوري الكويتي، غدا الخميس، بمواجهة بين العربي وكاظمة، فيما تستكمل مباريات الجولة يومي الجمعة والسبت.

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ويرجع ذلك في ظل غياب النقل التلفزيوني لجميع مباريات الجولة، لارتباط وزارة الإعلام الكويتية بنقل فعاليات وأحداث أخرى.

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد قرر تطبيق تقنية الفيديو بداية من الموسم الحالي (2019-2020)، وأقام دورة تدريبية للحكام في شهر يونيو/حزيران الماضي، على تطبيق التقنية.

يذكر أن فريق القادسية يعتلي صدارة ترتيب الدوري الكويتي برصيد 27 نقطة من 13 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الكويت في المركز الثاني.