تقفز من الطابق السادس هربا من الاغتصاب

(المستقلة)..نجت عارضة أزياء روسية من الموت المحقق بأعجوبة بعد أن سقطت من غرفتها التي تقع في الطابق السادس في أحد الفنادق الواقعة بإمارة دبي بعد أن قفزت هربًا من شخص حاول اغتصابها وقتلها.

وبحسب أصدقاء العارضة “إيكاترينا ستيتسيوك” (22 عامًا)، أن ما حدث معها كان معجزة بالرغم من أنها غير قادرة على الحركة أو المشي بعد أن كُسر العمود الفقري لديها وهي في انتظار التدخل الجراحي. (حسب صحيفة ذا صن)

وأضافت صديقتها “ايرينا غروسمان”: “قامت إيكاترينا بالقفز من الطابق السادس للحفاظ على كرامتها وحياتها”.

وأوضحت: “كُسر العمود الفقري لديها، وتهشمت بعض الفقرات لكن الأطباء يستبعدون أن يكون الحبل الشوكي قد تضرر، وهي في انتظار التدخل الجراحي”.

وأشارت الى أنه تم إعتقال الجاني، الذي لم تحدد هويته، في المطار أثناء محاولته الفرار من دبي إذ من المتوقع أن يواجه عقوبة بالسجن قد تصل لـ 15 عام في حال أثبتت عليه التهمة.

في حين ذكرت قناة (إن.تي.في) الروسية أن المشكلة بدأت بين “إيكاترينا” والرجل حين رفضت أن ترافقة وهو ما تسبب بغضبه ومهاجمته محاولًا قتلها.