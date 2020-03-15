تقرير : مدرب الريال يرغب بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني الصيف المقبل

المستقلة ..أكد تقرير صحفي إنجليزي، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يتمسك بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، خلال الصيف المقبل.

فقد ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية اليوم الأحد، أن تألق ماني في آخر موسمين مع الريدز أبهر زيدان، وجعله الهدف الأول للميرينجي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد، تواصلوا بالفعل مع ممثلي ماني، وأبلغوهم برغبة النادي في ضمه.

وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي، يثق في قدرته على إغراء النجم السنغالي بالانتقال إلى “سانتياجو بيرنابيو”، وخوض تحدٍ جديد.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن قيمة صفقة ماني، ستتراوح بين 130 و140 مليون إسترليني.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت جناح ليفربول، بالانتقال إلى صفوف الميرينجي خلال آخر موسمين.