تقرير صحفي : رحيل سيميدو الى وولفرهامبتون الإنكليزي مسألة وقت

المستقلة / – كشف تقرير صحفي، قيمة صفقة رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة، والذي اقترب من الانضمام لوولفرهامبتون الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن رحيل سيميدو مسألة وقت فقط، وفقًا لمصادر داخل برشلونة، حيث لم يتبق سوى ترجمة الاتفاقية إلى وثائق رسمية بين الناديين.

وأضافت أن قيمة الصفقة ستتراوح ما بين 35 و38 مليون يورو، منوهة أن أزمة كورونا أجبرت برشلونة، على خفض سعر اللاعب، الذي كان مقدرًا بنحو 50 مليون يورو.

وخرجت تقارير صحفية، أمس الأحد، تؤكد أن سيميدو اتفق على الشروط الشخصية مع وولفرهامبتون، وسيوقع على عقد لمدة 5 سنوات، وسيجري الفحوصات الطبية، الأسبوع المقبل.

وسيكون سيميدو ثالث المغادرين لبرشلونة هذا الصيف، بعد رحيل إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، وأرتورو فيدال الذي يقترب من إنتر ميلان.