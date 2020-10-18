تقرير: راموس تعرض لضربة قوية في ركبته اليسرى

المستقلة / – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مشاركة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أمام برشلونة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وكان راموس تم استبداله بالأمس في خسارة الميرنجي أمام قادش بهدف دون رد، وشوهد وهو يضع الثلج على ركبته.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن راموس تعرض لضربة قوية في ركبته اليسرى، عقب كرة مشتركة مع لوزانو لاعب قادش.

وأشارت إلى أن نسبة تغيير راموس بين شوطي المباراة لأسباب احترازية، أكبر من كون اللاعب يعاني من إصابة كبيرة.

وأوضحت أن راموس سيخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة ومدى إمكانية ظهوره هذا الأسبوع بدوري أبطال أوروبا، أمام شاختار الأربعاء المقبل ثم المشاركة في الكلاسيكو، السبت القادم.

وقالت إنه إذا ثبتت إصابة راموس، فلا مجال كبير أمامه للتعافي قبل المباريات المقبلة، ما سيجعل المدرب زين الدين زيدان في مشكلة، بسبب الإصابات العديدة في الدفاع.