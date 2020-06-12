تقرير : خبايا معركة بالوكالة لا تتيح للموصل النهوض من عثرتها

( المستقلة)… / رويترز / .. قبل ثلاثة أعوام احتفل العالم عندما حررت القوات العراقية بدعم من الولايات المتحدة وإيران مدينة الموصل القديمة من الحكم الوحشي في ظل تنظيم الدولة الإسلامية. وثارت الآمال في نفوس سكان الموصل في إعادة بناء حياتهم بعد ما لحق بها من دمار.

واليوم تدور رحى معركة مختلفة.

تدور وقائع هذه المعركة إلى حد كبير خلف الكواليس، من قاعات الحكومة المحلية التي تطل على شوارع خربها القصف في المدينة إلى قاعات الاجتماعات بفنادق في بغداد.

وما تلك المعركة سوى صراع على النفوذ بين أحزاب وساسة ورجال فصائل مسلحة. بعضهم تدعمهم إيران وآخرون يفضلون الولايات المتحدة.

وعلى المحك، السيطرة السياسية في محافظة نينوى التي تمثل الموصل عاصمتها وهي منطقة غنية بمواردها الطبيعية وتمثل همزة وصل في طريق إمداد يمتد من طهران إلى البحر المتوسط. ويخدم هذا الطريق فصائل تدعمها إيران وتعد ألد أعداء الولايات المتحدة هنا منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وسجل حلفاء إيران انتصارات في هذه المعركة. فقد عينوا محافظا تفضله إيران قبل عام. لكن النفوذ الإيراني واجه تحديات تمثلت في احتجاجات مناهضة للحكومة وعقوبات أمريكية واغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

واستطاع المعسكر المؤيد للغرب إبدال محافظ نينوى بحليف قديم للولايات المتحدة.

ويعكس هذا التنافس صراعا أوسع على مستقبل العراق نفسه.

على مدار عام حاورت رويترز حوالي 20 مسؤولا عراقيا يشاركون في هذا الصراع السياسي على نينوى. روى هؤلاء كيف كونت إيران وحلفاؤها شبكات لبسط النفوذ على الحكم المحلي وكيف حاول مسؤولون مؤيدون للغرب التصدي لهم وكيف عرقل هذا الشد والجذب نهوض الموصل من كبوتها.

ويعتقد كثيرون من المطلعين على بواطن الأمور أنه إذا كان لجانب من الجانبين أن ينتصر فسيكون في النهاية الطرف المتحالف مع إيران.

وقال علي خضير عضو مجلس محافظة نينوى إن إيران تدعم حلفاءها بالمال والمساندة السياسية ولا تفارقهم. وأضاف أنه على النقيض فإن ”سياسة الولايات المتحدة لم تؤثر على العراق“.

وقد أصبح جانب كبير من الموصل عبارة عن أطلال حيث تتعثر حركة السيارات عبر جسور مدمرة ويبيع المعاقون من ضحايا الحرب المناديل الورقية والسجائر والشاي عند التقاطعات. وتلك صورة من البؤس يخشى المسؤولون العراقيون أنها تمثل الأرض الخصبة المثالية لعودة الدولة الإسلامية للظهور.

وكان من شأن تغيير المحافظ مرتين في 2019 عدم قيام الإدارة المحلية بإحالة عقود مشروعات جديدة لا تقل قيمتها عن 200 مليون دولار

في العام الماضي.

ويقول مسؤولون، كما توضح وثيقة من الإدارة المحلية اطلعت عليها رويترز، إن من هذه المشروعات مستشفى جديدا للطواري وشراء عربات لنقل الركام من البيوت التي تهدمت في القصف وتدعيم أسطول فرق الدفاع المدني التي لا تملك المعدات الكافية.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إيران ببذل جهد كبير ”للهيمنة على كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في العراق“. وأضافت المتحدثة مورجان أورتاجوس أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق على بناء قدراته الاقتصادية وتحسين الاستقرار والأمن.

وقال علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك ”إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق“.

ولم ترد الحكومة العراقية على أسئلة تفصيلية قدمتها رويترز. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لرويترز ردا على سؤال عن الموصل إن الفساد والخلافات السياسية يعرقل النهوض بالمدينة لكنه نفى وجود صراع بالوكالة.

* ”طموحاتنا بسيطة وكنا نريد حياة بدون عنف“

تعد أسرة رشا سعيد الصغيرة واحدة من آلاف الأسر التي تعاني من‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ مظاهر فشل مجلس المدينة.

وقد عادت الأسرة إلى الحي الذي كانت تقيم فيه بعد تحريره من الدولة الإسلامية ولا تزال في حالة حداد على مقتل ابنها وهو في التاسعة من العمر في غارة جوية شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة في 2015.

وجدت الأسرة بيتها مدمرا بالقنابل وقد سوي بالأرض. وتعيش رشا وزوجها لؤي شاكر وأطفالهما الثلاثة الباقون بالاستدانة في شقة مؤجرة أجريت بها إصلاحات جزئية على مقربة من البيت.