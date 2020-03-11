تقرير : خاميس رودريجيز لا يحظى بثقة زيدان

المستقلة … يبدو أن الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، في طريقه للعب بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وغاب خاميس عن المشاركة الأساسية مع ريال مدريد هذا الموسم، سواء للإصابة أو لرؤية فنية من جانب المدرب زين الدين زيدان.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن خاميس لديه العديد من العروض لضمه في الصيف المقبل، إلا أنه بات قريبًا من وولفرهامبتون الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن خاميس (28 عامًا)، لا يحظى بثقة زيدان، ولن يقف المدرب عائقًا أمام رحيله عن الريال في الصيف.

ويملك النجم الكولومبي عرضين من الليجا وتحديدًا من أتلتيكو مدريد وفالنسيا، بالإضافة إلى إيفرتون في البريميرليج، والذي يشرف على تدريبه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لنابولي، والذي أراد ضم خاميس في بداية الموسم.

ورغم ذلك، فإن خاميس يعتبر أقرب لوولفرهامبتون، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع وكيله خورخي مينديز بمسؤولي النادي الإنجليزي.