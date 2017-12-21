تقرير جديد : مايكروسوفت تتيح ميزة “الخط الزمنى” بنظام التشغيل ويندوز 10

(المستقلة) … كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت بدأت بشكل رسمى اختبار ميزة جديدة تعرف بـTimelineوالتى تتيح للمستخدمين استئناف المهام والبرامج ومزامنتها عبر كافة أجهزتها التى تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، إضافة إلى بعض التطبيقات التى تعمل على منصة الهواتف الذكية أيضا.

ميزة ويندوز 10 الجديدة

ووفقا لما نشره موقع The verge الأمريكى، فإن هذه الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين على سبيل المثال تصفح موقع معين باستخدام متصفح إيدج على هاتف اندرويد، ليظهر خيار أخر يسمح للمستخدم باستكمال التصفح على إيدج داخل نظام التشغيل ويندوز 10، فى تبويب خاص يعرف بـTimeline وهو التبويب الذى يستعرض جميع المهام التي بدأها المستخدم على أجهزة أخرى.

ويندوز 10

كذلك فإن هذا الأمر أيضا ينطبق على برنامج الوورد على نظام ويندوز 10، حيث يمكن استخدامه أيضا ولكن بشرط استخدام نفس الحساب على جميع الأجهزة، وهو ما يتيح للمستخدم بدء مهمة على جهاز معين واستكمالها على جهاز أخر بدون أى مشاكل، كذلك ذكرت الشركة أن المستخدمين يمكنهم نسخ النصوص وتبادلها أيضا بين الأجهزة بكل سهولة ويسر.