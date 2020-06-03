تقرير :تصريح تم نفي تفسيره يتحول الى حملة خطاب كراهية

(المستقلة)..رصد “بيت الاعلام العراقي” في تقريره الثامن والاربعون، خطاب كراهية تداولته مواقع التواصل الاجتماعي العراقية خلال الساعات الماضية، بشأن تصريح لوزير الدفاع حول تنظيم “داعش”، وتم نفي تفسيره المسيء من قبل الوزير، الا ان حملات كراهية استخدمته لترويج منشوراتها.

وقال وزير الدفاع جمعة عناد في مقابلة مع احد القنوات التلفزيونية المحلية ان “80% من تنظيم داعش من الغربية” في اشارة الى محافظة الانبار، وعاد لاحقا ليوضح ان تصريحه اسئ فهمه رافضا ما تم الترويج له والحملات التي استغلّته.

ولم تمض ساعات على تصريح الوزير حتى اطلقت مئات الحسابات المجهولة المصنّفة على انها جيوش الكترونية هاشتاغ “داعش من الغربية” اي داعش من محافظة الانبار، وسرعان ما اصبح الترند الاعلى في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية عبر اكثر من 25 الف تغريدة خلال 24 ساعة.

وتضمنت هذه التغريدات المنشورات خطاب كراهية وتحريض ضد مذهب ومجموعات سكانية وعشائر بشكل مطلق وخطير مهددا السلم والامن المجتمعيين عبر استحضار صور ومقاطع فيديو تعود الى حقبة داعش، وتجييرها في المنشورات والتغريدات بشكل مكثف وبتمويل المنشورات، لتصل الى اكبر عدد من الجمهور.

في المقابل لاحظ “بيت الاعلام العراقي” اطلاق ناشطون مدنيون وصحافيون واعلاميون وجمهور عام هاشتاغ لمحاربة حملة الكراهية، حمل وسم “الغربية اهلنا” عبر اكثر من 15 الف تغريدة خلال 24 ساعة، تضمن ادانة منشورات الكراهية، والتذكير بمخاطر الفتنة والطائفية والمستفيدين منها في وقت تواجه البلاد تحديات سياسية وامنية واقتصادية وصحية.

في هذه الاثناء مع استمرار شيوع منشورات كراهية في الفيسبوك وتويتر العراقي، وحملات تحريض وتشويه، اطلق ناشطون هاشتاغ جديد تحت وسم “قانون تجريم الطائفية” للحد من الحملات التحريضية واجبار السياسيين والشخصيات العامة من استخدامها في تصريحاتهم اليومية على وسائل الاعلام.

وسجل بيت الاعلام العراقي ان منشورات تضمنت خطاب كراهية عمومي دون تمييز استهدف محافظة ومذهب باكمله وبشكل مطلق عبر اتهامهم بانهم ارهابيون، وتضمنت ايضا شتائم وعبارات كراهية امثال “زواج النكاح” و”الانبار عاصمة الارهاب”، و”ابناء الرفيقات”، و”البعثيين”.

كما تم تضمين منشورات صور ذات خطاب كراهية موجهة ضد افراد وجماعات، واستغلال لصور ضحايا جنود عراقيون، ومجازر ارتكبها داعش.

في المقابل لاحظ “بيت الاعلام العراقي” وجود العشرات من المنشورات المسؤولة الايجابية التي انتقدت منشورات الكراهية تضمنت صور لأصدقاء معا من مذاهب مختلفة، وتساؤلات حول من يقف وراء هذه الحملات ومن له مصلحة في اثارة الفتنة، ومنشورات اخرى تضمنت توعية وعدم التفاعل مع حملات الكراهية.

واوصى “بيت الاعلام العراقي” وسائل الاعلام والناشطون الفاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي المساهمة في مكافحة حملات الكراهية التي تشنها جيوش الكترونية مجهولة تستهدف مجموعات وفئات دينية واجتماعية قبل اطلاق احكام عليها، ويذكّر “بيت الاعلام العراقي” في هذا الصدد تقريره التاسع والعشرون تحت عنوان “الجيوش الإلكترونية… أخبار مفبركة تجتاح فيسبوك” حول مخاطر انتشار الاخبار المزيفة وتأثيرها على السلم والامن المجتمعيين.