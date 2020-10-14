تقرير : برشلونة يعود للاهتمام بالثنائي ديفيد ألابا و بوجبا لضمهما الصيف المقبل

المستقلة / – كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء عن عودة برشلونة للاهتمام بالثنائي ديفيد ألابا ظهير أيسر بايرن ميونخ وبول بوحبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، لضمهما الصيف المقبل.

وكان برشلونة من ضمن الأندية المهمة بالتعاقد مع بوجبا خلال تواجده في يوفنتوس، إلا أن المقابل المادي كان سببًا في عدم إتمام الصفقة، لينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة حاليًا، وحاجة الفريق إلى التدعيم، جعلت إدارة النادي في حالة بحث مستمر عن لاعبين قريبين من نهاية عقودهم مع أنديتهم.

ويتواجد أمام برشلونة لاعبين مثل، إيريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، ممفيس ديباي، مهاجم ليون، وفينالدوم، لاعب وسط ليفربول، وهي الأسماء الأقرب للانتقال إلى كامب نو، بناءً على طلب كومان.

وأوضحت الصحيفة، أن اسمي ألابا وبوجبا ترددا أيضًا داخل برشلونة مؤخرًا، في ظل انتهاء عقديهما في الصيف المقبل.

يأتي هذا في ظل ربط بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

كما تتواجد أسماء كبيرة أيضًا تنتهي عقودها في الصيف المقبل، مثل، سيرجيو أجويرو، ميليك، دي ماريا، أوريول روميو، خوان بيرنات ودوناروما.