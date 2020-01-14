تقرير: الصينيون قرأوا ما يعادل 8 كتب للشخص خلال عام 2019

المستقلة/منى شعلان/..ذكرت صحيفة “تشاينا ديلي” في تقرير لها اليوم الثلاثاء ، أن الصينيين قرأوا ما يعادل ثمانية كتب للشخص في العام الماضي 2019، بينها أكثر من ثلاثة كتب إلكترونية.

ونقلت الصحيفة أيضا ، عن بيانات صدرت مؤخرا عن أبحاث البيانات الكبيرة في بكين أن عدد قراء الكتب الإلكترونية ارتفع من 300 مليون في عام 2015، إلى 740 مليون العام الماضي، وأن أكثر من 86 بالمئة منهم هم من الأشخاص دون سن 35 عاما، ودخل نصفهم أقل من 5000 يوان (حوالي 725 دولار أمريكي) شهريا ، وكانت مواضيع الرومانسية والخيال والسفر عبر الزمن أكثر الكتب شعبية في التقرير.

وأظهرت الأرقام الواردة في التقرير تطور سوق الكتب الإلكترونية في الصين بسرعة في السنوات الأخيرة، بقيمة سوقية تجاوزت 20 مليار يوان العام الماضي 2019، بزيادة قدرها 21 بالمئة على أساس سنوي.