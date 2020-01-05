تقرير : الاعلام العراقي يتخلى عن مهمته ويتحول الى “ساعي بريد” في يناير 5, 2020 شارك الخبر إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار مستشار ايراني :الامريكيون هم من بدؤوا الحرب وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة اخر الاخبار اعتقال ثلاثة اجانب سرقوا مبالغ مالية من دور احد مواطني كربلاء اخبار مجلس النواب يصوت على قرار بانهاء عمل التحالف الدولي في العراق اخر الاخبار الدحيل القطري يعطي الضوء الاخضر لمهند علي “ميمي” بالرحيل التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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