تقرير اسباني : زيدان لن يغادر ريال مدريد رغم الخسارة امام السيتي

المستقلة … كشف تقرير إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مصير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.

وخسر ريال مدريد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي (2-1)، وهي نفس النتيجة التي خسر بها في الذهاب أيضًا، ليودع البطولة مبكرًا.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإنَّ ما يتردد بشأن الاستغناء عن زيدان غير صحيح، والمدرب الفرنسي لا يُمكن المساس به في “سانتياجو برنابيو”.

وأشار إلى أنَّ إدارة الريال تحدثت مؤخرًا مع زيدان حول سبب عدم اعتماده على بعض اللاعبين في المباريات.

وأوضح البرنامج الإسباني، أنَّ ريال مدريد سيضطر للاستغناء عن جاريث بيل وخاميس رودريجيز هذا الصيف، لأن زيدان لا يريدهما.

وذكر “الشيرنجيتو” أن إدارة النادي الملكي تدرك جيدًا رغبة بيل في عدم مغادرة ريال مدريد.

يذكر أن زين الدين زيدان، قاد ريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني هذا الموسم، وكذلك كأس السوبر الإسباني.