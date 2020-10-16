تقرير إيطالي : يوفنتوس كان قريبًا من حسم صفقة هالاند

تقرير إيطالي : يوفنتوس كان قريبًا من حسم صفقة هالاند

المستقلة / – كشف تقرير صحفي إيطالي، أن النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، كان على أعتاب الانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال الموسم الماضي.

وتألق هالاند بشدة في الموسم الماضي مع ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، مما جعل معظم الأندية الكبرى تسعى لضمه، إلا أن الشاب النرويجي اختار التوقيع مع دورتموند في الميركاتو الشتوي نظير 20 مليون يورو.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن يوفنتوس كان قريبًا من حسم صفقة هالاند، لكن الأخير رفض التوقيع في اللحظات الأخيرة.

وأشار إلى أن هالاند فضل الانتقال إلى ألمانيا، لأنه سيحظى مع دورتموند بفرصة المشاركة باستمرار في المباريات.

ولم يكن هالاند سيحظى بنفس الأمر في يوفنتوس، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط هجومه، إلى جانب الأرجنتيني باولو ديبالا.