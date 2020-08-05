تقرير إسباني : هازارد لا زال يشعر بألم في كاحله

المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن أنباء مقلقة بشأن البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، قبل مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل الفريق الملكي ضيفًا على السيتي، مساء الجمعة المقبل، في إياب دور الـ16 بالبطولة القارية الكبرى.

وبحسب إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، فإن هناك قلقًا داخل صفوف الميرينجي بخصوص هازارد، حيث لا زال يشعر بألم في كاحله، ومن المحتمل ألا يشارك أساسيًا في مباراة الجمعة.

ويعتبر هازارد من الأوراق التي يعول عليها كثيرًا المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، لتجاوز عقبة الفريق الإنجليزي الفائز ذهابًا في مدريد (2-1).

وشارك هازارد في 21 مباراة فقط مع الريال، في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل هدفًا واحدًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وواجه النجم البلجيكي سلسلة غير معتادة من الإصابات، منذ رحيله عن تشيلسي الصيف الماضي، وهو ما عرقل موسمه الأول مع الفريق الملكي بشكل كبير.