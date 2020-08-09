تقرير إسباني : لاعبي ريال مدريد يريدون الاستمرار في العمل مع زيدان

المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن ردود الفعل داخل غرفة ملابس ريال مدريد عقب انتهاء موسم الفريق الملكي.

وكان ريال مدريد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة 1-2، الجمعة الماضي، أمام مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن الغالبية العظمى من لاعبي ريال مدريد يريدون الاستمرار في العمل مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأضاف أن بعض اللاعبين في غرفة ملابس ريال مدريد محبطون من أداء زميلهم البلجيكي إيدين هازارد في الموسم الحالي.

وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي نظير 100 مليون يورو، إلا أنه غاب لفترات طويلة للإصابة، ولم يحرز سوى هدفًا واحدًا في كل البطولات.