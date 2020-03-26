تقرير إسباني : إنتر ميلان يمنح برشلونة أولوية التوقيع مع لاوتارو

المستقلة ..كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن ارتباط برشلونة، بالحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

ووفقًا لصحيفة “سبورت”، فإنه قبل فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا، استفسرت 3 أندية بخلاف برشلونة عن وضعية لاوتارو مع إنتر ميلان، وهي مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

وأشارت إلى أن إنتر ميلان يمنح برشلونة، أولوية التوقيع مع لاوتارو، بسبب العلاقة بين الإدارة الرياضية في الناديين، حيث سبق أن اجتمعا في أكثر من صفقة سابقة.

وأوضحت أن برشلونة كان سيوافق على انتقال أرتورو فيدال إلى إنتر هذا الموسم، بعد اجتماع عقد بين السكرتير الفني في الناديين، لكن توقفت الصفقة عقب رحيل كارليس ألينيا.

وذكرت أن إنتر يدرك أنه لا يوجد فريق قادر على دفع 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو، ولذلك فإن النيراتزوري مستعد لسماع العروض الخاصة بإبرام صفقات تبادلية.

وشددت على أن برشلونة أيضًا يراهن على هذه الصيغة بشأن ضم لوتارو، رغم أن الصفقة قد تشهد إدراج 3 لاعبين.