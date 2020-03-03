تقرير : أوديجارد يرغب في الاستمرار مع ريال سوسييداد

المستقلة … كشف النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب ريال سوسييداد، عن موقفه من العودة لريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

ويلعب أوديجارد (21 عامًا) مع سوسييداد، معارًا من ريال مدريد لمدة موسمين، وذلك في ظل صعوبة مشاركته مع الميرنجي.

وأشارت العديد من التقارير إلى رغبة ريال مدريد في استعادة أوديجارد بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل تألقه الملحوظ مع سوسييداد، واحتمالية رحيل الكرواتي لوكا مودريتش.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن أوديجارد يرغب في الاستمرار مع ريال سوسييداد، وخوض فترة إعارته كاملة.

وقال أوديجارد: “عندما يسألني الناس ماذا لو عُدت لريال مدريد للمنافسة على دوري الأبطال؟ أقول دائمًا إنني سعيد للغاية في سوسييداد، وخطتي هي الاستمرار هنا لمدة موسمين”.

ويعتبر أوديجارد من المواهب الشابة التي قرر الريال إعارتها من أجل الحصول على دقائق أكثر للعب ونيل مزيد من الخبرات، قبل العودة للفريق مستقبلًا.

وشارك أوديجارد مع ريال سوسييداد في 26 مباراة هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف، وصنع 8.