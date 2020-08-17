تقارير: رئيس الموساد إلى الإمارات اليوم للقاء بن زايد

(المستقلة)… أفادت تقارير عبرية بأن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي “الموساد” يوسي كوهين سيتوجه اليوم الأحد إلى الإمارات، حيث سيلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي “مكان” أن هذه الزيارة تأتي بهدف “وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام” بين الطرفين وترتيب مراسم توقيع هذه الاتفاقية.

ونقلت “مكان” عن “مصدر إماراتي رسمي” قوله إن هناك نية لافتتاح الدولتين سفارتيهما لدى بعضهما البعض عقب توقيع اتفاقية السلام باعتبار هذه الخطوة “تجسيدا للتطبيع”.

في الوقت نفسه، لفت المصدر إلى أن الإمارات لن تفتح سفارتها في مدينة القدس على ما يبدو.

في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن مراسم توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات قد تقام أوائل سبتمبر القادم في البيت الأبيض.

وأعلنت إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة رسميا عن التوصل إلى اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي الخميس الماضي. (النهاية)