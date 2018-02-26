تقارير تكشف حقيقة رحيل ديمبلي عن برشلونة!

(المستقلة)… كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حقيقة الأنباء التي تردد حول إمكانية رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي، عن برشلونة، بعد البداية غير المتوقعة له مع الفريق الكاتالوني وتعرضه لأكثر من إصابة.

وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكاتالونية: “مسؤولو برشلونة يثقون في بقاء ديمبلي مع الفريق لمواسم كثيرة، وليس في الموسم المقبل فحسب، بعد الشائعات التي ترددت حول رحيله في نهاية الموسم، وسط اهتمام تشيلسي بالتعاقد معه إذا رحل إيدين هازارد لريال مدريد”.

وأضافت الصحيفة أنها تحدث مع وكلاء ديمبلي، وأفراد عائلته الذين أكدوا لها رغبة صاحب الـ20 عاما في البقاء في برشلونة لفترة طويلة.

وقدم ديمبلي مستوى جيد أمس في فوز برشلونة على جيرونا 6-1، وصنع هدفا لزميله لويس سواريز بعد غياب عن المشاركة في آخر مباراتين.

وتقول الصحيفة المقربة من برشلونة، إن قدوم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد لن يؤثر على مستقبل ديمبلي في برشلونة، مضيفة أن إدارة البارسا تريد مواصلة تدعيم الفريق خاصة مع رغبة الغريم ريال مدريد في ضم أفضل اللاعبين في الصيف بجانب زحف باريس سان جيرمان نحو الأسماء الكبيرة.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها أن ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي سوف يضم ديمبلي لتشكيلة فرنسا في كأس العالم إذا شارك بصورة منتظمة مع برشلونة، لذلك يشعر صاحب الـ20 عاما بالتفاؤل حول انضمامه لقائمة الديوك عقب العودة للمشاركة مع البارسا بداية من لقاء جيرونا أمس.