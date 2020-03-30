تقارير : برشلونة يواجه خسارة مالية تقدر بـ100 مليون يورو بسبب كورونا

المستقلة .. كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن العملاق برشلونة يواجه خسارة مالية تقدر بـ100 مليون يورو فى الأشهر المقبلة، جراء إيقاف النشاط الكروي فى إسبانيا على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد.

وتوقفت كرة القدم في أوروبا بشكل عام سواء البطولات المحلية أو القارية، بسبب تفشي الفيروس فى عدد من البلدان أبرزها إسبانيا وإيطاليا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن نادي برشلونة اتخذ خطوة غير مسبوقة وهي تخفيض أجور اللاعبين بالفريق، وذلك بسبب خسارة متوقعة بقيمة 100 مليون يورو في الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا الرقم التقديري فى حالة إيقاف النشاط فقط واستكماله فيما بعد، أما في حال الإلغاء سيتكبد النادي الكتالوني خسائر أكبر تتعلق بإيرادات التذاكر وحقوق البث ومكافأت التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن فى حالة إلغاء دوري أبطال أوروبا سترتفع الخسائر نحو 22 إلى 25 مليون يورو مع خسارة البلاوجرانا للجوائز المالية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.