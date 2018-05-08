تفكيك خلية لداعش في المغرب

(المستقلة)..قالت السلطات المغربية، يوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص موالين لتنظيم داعش بعد تنسيق أمني مع السلطات الإسبانية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية أن “المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(المخابرات الداخلية) بتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسبانية تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية “لداعش” تتكون من خمسة عناصر تتراوح أعمارهم بين 22 و 33 عاما”.

وأضافت أن” هذه العملية تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية مكنت من إيقاف ثلاثة عناصر ينشطون بالفنيدق تزامنا مع اعتقال عنصرين آخرين بمدينة بلباو الإسبانية حاملين للجنسيتين المغربية والسنغالية.”

وقالت إن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط أسلحة بيضاء وسترات عسكرية وأجهزة إلكترونية.

وأضافت أن التحريات الأولية “بينت أن أعضاء هذه الخلية الذين كانوا على صلة بمقاتلين بالساحة السورية العراقية انخرطوا في حملات دعائية وإعلامية تروج للفكر المتطرف وتشيد بالأعمال الدموية لتنظيم (داعش) كما يعملون على استقطاب وتجنيد شباب بالبلدين لارتكاب أعمال إرهابية تحت راية هذا التنظيم.”

وتقول السلطات المغربية انها تنهج سياسة أمنية استباقية في تفكيك الخلايا الارهابية. وأعلنت عن ضبط عشرات الخلايا الارهابية منذ عام 2002.