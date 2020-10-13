تفعيل الضرائب على الاستيراد وبيع العملة الصعبة واستحصال جبايات الكهرباء والماء..حلول للأزمة المالية قادمة

المستقلة / -اقترحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مجموعة حلول لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، مشددة على محاربة الفساد.

وقال عضو اللجنة، النائب يحيى العيثاوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “اللجنة قدمت مجموعة حلول للأزمة الراهنة، منها تفعيل الضرائب على الاستيراد، وكذلك على بيع العملة الصعبة في البنك المركزي، بالإضافة إلى استحصال جبايات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، فضلاً عن تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وتشجيع الاستثمار من خلال منح فرص جديدة للمستثمرين، سواء من قبل الهيأة الوطنية أو الهيئات في المحافظات، من أجل تعظيم موارد الدولة المالية، وعدم الاعتماد على النفط.”

وأضاف العيثاوي أن “الحكومة تطالب البرلمان بإقرار قانون الاقتراض لسد رواتب الأشهر المقبلة، بسبب اعتماد الدولة على المورد الأحادي ،وهو النفط”، مؤكداً أن “تدني أسعار النفط أظهر عيوب الاقتصاد العراقي، واعتماده الكلي على النفط”.

وأشار إلى أن “القطاع الاستثماري يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد ،إلّا أن عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال، حال دون تنشيط هذا القطاع في العراق”.

وشدد العيثاوي، على “ضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في جميع مفاصل الدولة”، مبيناً أن “الفاسدين أصبحت لديهم أموال وسلاح وأمور أخرى جعلهتم بعيدين عن المحاسبة”.