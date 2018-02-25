تفعيل السياحة بين العراق وتونس

(المستقلة)..توجهات لتوسيع دائرة الانفتاح على العالم الخارجي من اجل تحقيق اعلى درجات الجدوى الاقتصادية للبلد من خلال القطاع السياحي الذي نفط دائم، حيث بدا اولى التفاهمات على تحقيق تعاون مشترك مع تونس الخضراء التي رحبت بتفعيل الجانب السياحي مع العراق وتبادل الافواج السياحية.

انواع السياحات

المختص بالشان السياحي حسن السعدون قال: ان السياحة تعد نفط دائم يحقق ايرادات كبرى للبلد، وهذا امر يقود الى البحث عن منافذ تفعيل هذا القطاع الحيوي الكبير، لافتا الى ان وفد سياحي اعلامي لبى دعوة من دولة تونس لزيارتها والاطلاع على معالمها السياحية بما يفعل السياحة بين البلد، حيث توصف تونس بالبلد الاخضر واثاره المنتشرة على مساحة كبيرة، والعراق الذي يملك كافة انواع السياحات واقدم الحضارات.

مناطق العالم المختلفة

ولفت السعدون الى اهمية ان نعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير قطاع السياحة الدينية والترفيهية والاثارية ونبدا من مناطق الجنوب والوسط التي تملك مقومات تنمية القطاع السياحي بشكل كبير بالتزامن مع رغبة من سياح في مناطق العالم المختلفة بالتوجه الى العراق، وهذا لمسناه خلال السنوات الماضية بشكل واضح بحضور سياح من دول العالم الى الاهوار.

سوق السياحة

السفير التونسي في بغداد ابراهيم الرزقي اكد اهمية التعاون في سوق السياحة بين العراق وتونس، ويمكن ان نحقق حركة دائمة بين البلدين بما يحقق المنفعة للبلدين، وتونس ترحب بالسياح العراقيين الراغبين بالتواجد في تونس الخضراء والاطلاع على معالمها التي يقصدها السياح من جميع انحاء العالم.

ياسمين الحمامات

توجهنا بحسب البرنامج المعد من وزارة السياحة التونسية لتعريف الشركات العراقية بالمرافق السياحية، الى مدينة الحمامات التي تعد من اجمل مدن الساحل التونسي، اذ تضم من ضمن مرافقها الكثيرة والكبيرة المدينة المتوسطية في ياسمين الحمامات، بنيت هذه المدينة المخصصة لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم، منذ عشرة اعوام فقط، وتضم اكثر من 44 وحدة فندقية مصممة وفق اطرزة معمارية اثرية مختلفة.

المثير في هذه المدينة التي تستحق الزيارة بحق، انها جمعت في طياتها مختلف الرموز الأثرية التونسية، فبابها على سبيل المثال هو نسخة طبق الاصل عن باب مدينة المهدية القديمة، وهكذا كل مرفق هو نسخة مصغرة عن اثر تاريخي معين.

وكان وفد سياحي عراقي زار عدة مدن منها مدينة سوسة التي يطلق عليها جوهرة الساحل، تأسست هذه المدينة التي تبعد عن تونس العاصمة 140 كم في العام 1101 ق. م ويسكنها حاليا اكثر من 220 الف نسمة، وتعتاش على السياحة والزراعة والصناعة.