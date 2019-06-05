تفعيلاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية وبمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك.. الإفراج عن 139 من الغارمات والغارمين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

إستمراراً للجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ( سجون بلا غارمين أو غارمات ) وتنفيذاً لتوجيهات السيد محمود توفيق وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية للإفراج عن ( الغارمين والغارمات ) المودعين بالسجون .

فقد أسفرت الجهود عن الإفراج عن عدد (139) من نزلاء السجون ( 126 رجال ، 13 نساء ) بعد سداد مديونياتهم بتمويل من صندوق تحيا مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وعلى جانب آخر وتنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (269/ 2019) الصادر فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم ، فقد تم الإفراج بالعفو عن عدد (1595) نزيل ، وكذا الإفراج تحت شرط عن عدد (268) نزيل .. ليبلغ إجمالى المستفيدين من العفو والإفراج تحت شرط والغارمين والغارمات عدد (2002) نزيل ونزيلة .. وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.