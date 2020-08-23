تفاصيل نهائي دوري ابطال اوربا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

المستقلة …تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إلى أرضية ملعب “النور” بالعاصمة البرتغالية لشبونة، فى الساعة العاشرة مساء بتوقت مكة اليوم الأحد، لمتابعة المواجهة النارية بين فريقى بايرن ميونخ الألماني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019-2020، حيث نجح العملاق البافارى في الوصول إلى المباراة النهائية، بعد تخطيه فريق ليون الفرنسي، بثلاثية نظيفة، في المقابل بى إس جى للنهائى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه بثلاثية نظيفة، على فريق لايبزيج الألماني.

ويبحث بايرن ميونخ الذى يسجل ظهوره في النهائي للمرة الحادية عشر في تاريخه والأولى منذ فوزه باللقب عام 2013 على حساب فريق بوروسيا دورتموند، عن التتويج بسادس ألقابه في دورى الأبطال منذ انطلاق المسابقة عام 1955.

وتوج العملاق البافارى الذى يقوده هانز فليك، بلقب دورى أبطال أوروبا 5 مرات سابقة في تاريخه مواسم 1974، 1975، 1976، 2001، 2013، وفى حال تتويجه باللقب الليلة فسيعادل الرقم القياسى المسجل باسم ليفربول الإنجليزى كثالث أكثر الأندية تتويجا باللقب على مر العصور خلف ريال مدريد الذى يبتعد بالصدارة برصيد 13 لقبا وميلان الوصيف بسبعة ألقاب.

ويملك بايرن ميونخ فرصة ذهبية لتكرار إنجاز فريد من نوعه بالتتويج بالثلاثية التاريخية “الدورى، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا” للمرة الثانية على مدار تاريخه العريق بعدما حصدها تحت قيادة مدربه السابق يوب هاينكس في موسم 2012-2013 ليصبح سابع نادى في القارة العجوز والأول من ألمانيا الذى يحرز الثلاثية التاريخية.

في المقابل، يسعى باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، للفوز بأول ألقابه في تاريخ المسابقة الأوروبية العريقة بعدما حجز مقعده في المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بعد عدة محاولات فاشلة في السنوات الأخيرة أنفق خلالها أموالا طائلة بالتعاقد مع نجوم من العيار الثقيل.

ويشهد نهائي بى اس جى ضد البايرن مواجهات خاصة سواء بين المدربين الألمانيين توخيل وفليك، أو المهاجمين البرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابى في صفوف سان جيرمان والنجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى هداف البوندزليجا وكأس ألمانيا ودورى الأبطال، ومعه زميله توماس مولر.